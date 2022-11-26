Барабанов забил после грубейшей ошибки игрока «Лос-Анджелеса»

Нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отличился в матче против «Лос-Анджелеса» в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забил после грубейшей ошибки защитника «Кингз» Шона Дурзи. 24-летний канадец пытался выполнить поперечную передачу мимо своих ворот, но шайба слетела с крюка и попала к Барабанову, который легко поразил ворота «Лос-Анджелеса».

В этом сезоне на счету форварда «Шаркс» 19 матчей и 13 (3+10) очков.