Канцеров стал первым новичком «Чикаго» с хет-триком в выездном матче с 2020 года

Российский нападающий «Чикаго» Роман Канцеров забросил 3 шайбы в ворота «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).

Как сообщает пресс-служба лиги, 22-летний россиянин стал первым новичком «Блэкхокс», оформившим хет-трик с января 2021 года (тогда отличился Пиус Сутер), и первым, кому это удалось в гостевом матче с февраля 2020 года (Доминик Кубалик).

Кроме того, Канцеров стал четвертым новичком «Блэкхокс» за последние 40 лет, оформившим свой первый в карьере хет-трик до 25-го матча в НХЛ. Он присоединился к Сутеру (6 матчей в сезоне-2020/21), Алексу Дебринкэту (23 матча в сезоне-2017/18) и Жан-Пьеру Дюмону (24 матча в сезоне-1998/99).

В сезоне-2026/27 в 24 матчах Канцеров набрал 18 (13+5) очков.