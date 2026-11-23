Канцеров стал первым новичком «Чикаго» с хет-триком в выездном матче с 2020 года
Российский нападающий «Чикаго» Роман Канцеров забросил 3 шайбы в ворота «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3).
Как сообщает пресс-служба лиги, 22-летний россиянин стал первым новичком «Блэкхокс», оформившим хет-трик с января 2021 года (тогда отличился Пиус Сутер), и первым, кому это удалось в гостевом матче с февраля 2020 года (Доминик Кубалик).
Кроме того, Канцеров стал четвертым новичком «Блэкхокс» за последние 40 лет, оформившим свой первый в карьере хет-трик до 25-го матча в НХЛ. Он присоединился к Сутеру (6 матчей в сезоне-2020/21), Алексу Дебринкэту (23 матча в сезоне-2017/18) и Жан-Пьеру Дюмону (24 матча в сезоне-1998/99).
В сезоне-2026/27 в 24 матчах Канцеров набрал 18 (13+5) очков.
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|О
|1
|Миннесота
|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|25
|15
|10
|33
|3
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|32
|4
|Даллас
|25
|15
|10
|32
|5
|Виннипег
|27
|14
|13
|32
|6
|Сент-Луис
|26
|14
|12
|31
|7
|Юта
|27
|14
|13
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|28
|17
|11
|38
|2
|Вегас
|27
|15
|12
|35
|3
|Сан-Хосе
|28
|12
|16
|26
|4
|Сиэтл
|23
|12
|11
|25
|5
|Анахайм
|27
|12
|15
|25
|6
|Калгари
|27
|11
|16
|24
|7
|Лос-Анджелес
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|8
|Ванкувер
|28
|6
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3.12
|28.11
|00:05
|Сан-Хосе – Вегас
|4 : 1
|28.11
|00:05
|Анахайм – Лос-Анджелес
|3 : 5
|28.11
|00:05
|Миннесота – Колорадо
|3 : 4 Б
|28.11
|01:30
|Чикаго – Рейнджерс
|2 : 1
|28.11
|03:30
|Айлендерс – Виннипег
|1 : 3
|28.11
|04:00
|Эдмонтон – Сиэтл
|2 : 4
|28.11
|04:00
|Баффало – Питтсбург
|3 : 6
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