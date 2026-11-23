Канцеров первым среди новичков «Чикаго» с 2024 года набрал 4 очка в одном матче

Российский нападающий «Чикаго» Роман Канцеров забросил 3 шайбы в ворота «Ванкувера» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Также на его счету результативный пас.

Как сообщает пресс-служба лиги, 22-летний россиянин стал первым новичком «Блэкхокс» с марта 2024 года, набравшим 4 очка в одном матче. Тогда это сделал Коннор Бедард.

Канцеров забросил свою 8-ю шайбу с 1 ноября. Единственные новички «Блэкхокс», забивавшие больше за календарный месяц за последние 20 лет, — это Доминик Кубалик (10 в январе 2020 и 8 в феврале 2020) и Алекс Дебринкэт (10 в ноябре 2017).

В сезоне-2026/27 в 24 матчах Канцеров набрал 18 (13+5) очков.