Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад повторил рекорд Ягра 15-летней давности

«Рейнджерс» 24 апреля переиграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Нападающий клуба из Нью-Йорка Мика Зибанежад отдал во встрече против «Флайерс» две результативные передачи. Таким образом, у шведского форварда 18 очков в играх против «Филадельфии» в нынешнем сезоне. Столько против одного соперника в последний раз набирал чешский форвард «рейнджеров» Яромир Ягр в сезоне-2005/06.

В нынешнем розыгрыше НХЛ 28-летний швед провел 48 матчей, в которых набрал 42 (16+26) очка.

Mika Zibanejad had 18 points against Philadelphia in 2020-21 (7-11—18 in 8 GP), tied for the highest single-season total versus one opponent by a @NYRangers player during the NHL's expansion era. #NHLStats pic.twitter.com/pnsRBu5trw