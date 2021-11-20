Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад попал в ковид-протокол
21:14
Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Он должен пропустить ближайшие игры команды, сообщает пресс-служба команды.
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, в которых отметился 4 шайбами и 10 голевыми передачами.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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