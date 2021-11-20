Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад попал в ковид-протокол

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Он должен пропустить ближайшие игры команды, сообщает пресс-служба команды.

UPDATE: Mika Zibanejad (COVID-19 protocol related absence) will not participate in practice today. — New York Rangers (@NYRangers) November 20, 2021

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, в которых отметился 4 шайбами и 10 голевыми передачами.