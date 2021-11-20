Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Зибанежад попал в ковид-протокол

21:14
Теги:

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги. Он должен пропустить ближайшие игры команды, сообщает пресс-служба команды.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах, в которых отметился 4 шайбами и 10 голевыми передачами.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Погибший в ДТП в Москве блогер Губденский жаловался на депрессию
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное