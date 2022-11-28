Кравцов: «Стараюсь не думать о том, сколько игр я пропустил»

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал, почему не попадает в состав команды.

«Может быть, я еще не в лучшей форме, чтобы играть, не знаю. Я стараюсь не думать о том, сколько игр я пропустил.

Использую тренировки, как способ становиться лучше, сильнее и увереннее с каждым днем. Я фокусируюсь на этом. Команда помогает мне», — приводит слова Кравцова New York Post.

В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел 6 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей.