Кравцов: «Сейчас чувствую себя намного лучше, чем неделю или месяц назад»

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов рассказал о своем состоянии после полученной травмы.

«Сейчас чувствую себя намного лучше, чем неделю или месяц назад.

Какова моя цель, когда вернусь на лед? Играть хорошо, помогать команде и помогать себе. Играть жестко и быстро. Просто нужно обрести эту уверенность», — приводит слова Кравцова журналист NY Post Молли Уокер.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 4 матча и не набрал очков.