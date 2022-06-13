Нападающий «Рейнджерс» Стром играл в плей-офф с травмой

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром рассказал о травме, с которой играл в плей-офф-2022.

«На протяжении второй половины регулярного чемпионата меня беспокоила проблема, которая становилась все хуже и хуже. В плей-офф все стало совсем плохо. Это травма таза, и завтра станет ясно, нужна мне операция или нет.

Силовой прием в исполнении Палата в третьем матче серии не стал причиной травмы, но он ее усугубил.

Мое будущее в команде? Честно говоря, это немного эмоциональный момент. Я очень люблю свою команду, и надеюсь, что оно у меня есть. Мой приоритет — оставаться в «Рейнджерс» и дальше», — цитирует Строма NY Post.

В этом плей-офф 28-летний канадец провел 19 матчей, в которых набрал 9 (2+7) очков.