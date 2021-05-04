Нападающий «Рейнджерс» раскритиковал НХЛ за решение наказать Уилсона только штрафом

Нападающий «Рейнджерс» Райан Стром не стал скрывать своего недовольства решением НХЛ только оштрафовать нападающего «Вашингтона» Тома Уилсона по итогу очного матча команд.

«Драки — это часть игры. Но до такой ситуации доводить нельзя. Честно говоря, я считаю, что это решение — шутка. Будут честен. Уилсон — эффективный игрок. Он всегда играет на грани... Но лига пропустила момент. НХЛ должна реагировать на такие ситуации», — приводит слова Строма в Twitter журналист Винс Меркольяно.

Департамент по безопасности игроков оштрафовал канадца на 5 тысяч долларов. Это максимально возможная сумма наказания, установленная регламентом.

Хоккеист наказан за грубость против российского форварда Павла Бучневича. Во время матча Уилсон сначала ударил в лицо оппонента, лежащего у ворот, а потом опрокинул на лед вступившегося за своего одноклубника и соотечественника Артемия Панарина.

Ранее сообщалось, что Панарин может пропустить остаток сезона из-за полученной травмы.