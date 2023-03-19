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Сегодня, 08:28

Кейн делит второе место с Хаусли по очкам в истории НХЛ среди уроженцев США

Руслан Минаев
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Патрик Кейн.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн отметился двумя результативными передачами в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Таким образом, 34-летний американец набрал 1232 (449+783) очка в 1169 матчах в НХЛ. Кейн сравнялся с Филом Хаусли и вышел на второе место по очкам в истории лиги среди уроженцев США. У Хаусли — 1232 (338+894) очка в 1495 играх.

Лидирует в списке Майк Модано — 1374 (561+813) очка в 1499 играх.

Кейн также вышел на третье место по числу передач в истории НХЛ среди уроженцев США — 783. Лидируют Модано (813) и Хаусли (894).

Майк Модано
Патрик Кейн
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
Фил Хаусли
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 68 45 23 98
2 Нью-Джерси 69 44 25 95
3 Рейнджерс 69 40 29 90
4 Айлендерс 71 36 35 80
5 Питтсбург 69 34 35 78
6 Вашингтон 70 33 37 73
7 Филадельфия 69 25 44 62
8 Коламбус 68 21 47 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 68 52 16 109
2 Торонто 69 42 27 93
3 Тампа-Бэй 70 42 28 90
4 Флорида 69 35 34 77
5 Баффало 68 33 35 72
6 Оттава 69 33 36 71
7 Детройт 68 30 38 69
8 Монреаль 70 27 43 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 70 38 32 89
2 Колорадо 68 40 28 86
3 Миннесота 69 39 30 86
4 Виннипег 70 39 31 81
5 Нэшвилл 67 34 33 76
6 Сент-Луис 68 30 38 65
7 Аризона 70 27 43 65
8 Чикаго 69 24 45 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 70 40 30 90
3 Эдмонтон 70 39 31 86
4 Сиэтл 69 38 31 83
5 Калгари 70 31 39 77
6 Ванкувер 68 30 38 65
7 Анахайм 69 23 46 56
8 Сан-Хосе 70 19 51 52
Результаты / календарь
9.03
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20.03
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22.03
23.03
24.03
19.03 00:00
Флорида – Нью-Джерси
 4 : 2
19.03 00:00
Филадельфия – Каролина
 4 : 5 ОТ
19.03 02:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 5 : 3
19.03 02:00
Оттава – Торонто
 4 : 5 Б
19.03 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 6 : 0
19.03 05:00
Лос-Анджелес – Ванкувер
 2 : 3 Б
19.03 05:00
Калгари – Даллас
 5 : 6 ОТ
19.03 05:30
Сан-Хосе – Айлендерс
1 : 4
19.03 05:30
Аризона – Чикаго
 4 : 2
19.03 20:00
Баффало – Бостон
 - : -
19.03 21:00
Миннесота – Вашингтон
 - : -
19.03 23:00
Вегас – Коламбус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 134
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 104
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 70 99
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 70 58
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 68 47
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 68 46
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 42 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 32 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.28
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