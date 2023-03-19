Кейн делит второе место с Хаусли по очкам в истории НХЛ среди уроженцев США

Нападающий «Рейнджерс» Патрик Кейн отметился двумя результативными передачами в матче с «Питтсбургом» (6:0).

Таким образом, 34-летний американец набрал 1232 (449+783) очка в 1169 матчах в НХЛ. Кейн сравнялся с Филом Хаусли и вышел на второе место по очкам в истории лиги среди уроженцев США. У Хаусли — 1232 (338+894) очка в 1495 играх.

Лидирует в списке Майк Модано — 1374 (561+813) очка в 1499 играх.

Кейн также вышел на третье место по числу передач в истории НХЛ среди уроженцев США — 783. Лидируют Модано (813) и Хаусли (894).