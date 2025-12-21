Панарин после матча с «Филадельфией»: «Приятно одержать такую победу, особенно совершив камбэк»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Филадельфией» (5:4 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Да, эта победа нам определенно нужна, особенно дома. Все знают, как мы играли в «Мэдисон-сквер-гарден» в этом году. Приятно одержать такую победу, особенно совершив камбэк», — цитирует 34-летнего россиянина пресс-служба лиги.

Панарин в игре с «Филадельфией» забросил две шайбы. В сезоне-2025/26 на его счету 36 (13+23) очков в 36 матчах.

«Рейнджерс» в 37 матчах набрали 40 очков и занимают 10-е место в таблице Западной конференции.