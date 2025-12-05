Панарин — о пройденном рубеже в 900 очков в НХЛ: «Это многое для меня значит»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал достижение рубежа в 900 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Это многое для меня значит. Это также означает, что я провел в лиге много времени», — цитирует 34-летнего россиянина пресс-служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2) Панарин забил гол и отдал результативную передачу. Теперь у него 311 голов и 589 передач в 781 матче.

В сезоне-2025/26 Панарин в 29 матчах набрал 30 (9+21) очков.