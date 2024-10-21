Панарин признан второй звездой недели в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой недели в НХЛ. Россиянин набрал 8 (4+4) очков в 3 матчах регулярного чемпионата.

Первой звездой недели признан нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт — автор 9 (4+5) очков в 4 матчах.

Третьей звездой недели стал вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон. «Уайлд» за прошедшие семь дней одержали две победы, а голкипер забросил шайбу в матче с «Сент-Луисом» (4:1).