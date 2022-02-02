Панарин сделал голевую передачу в матче с «Флоридой» и набрал 50-е очко в сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

В конце второго периода 30-летний россиянин принял участие в третьем голе своей команды, который забил Крис Крайдер. Для Панарина это очко стало 50-м в сезоне-2021/22.

The speed. The finish. ? pic.twitter.com/jkBZlWoH5X — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2022

Отметим, что благодаря этой шайбе Крайдер вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов нынешнего сезона с 32 голами, обогнав Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (31).

На счету Панарина 12 голов и 38 результативных передач в 42 матчах сезона-2021/22.