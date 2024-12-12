Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад забросил шайбу в матче с «Баффало» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Гол стал для форварда 300-м в лиге. Швед отличился после передач Артемия Панарина и Адама Фокса.

31-летний Зибанежад провел 876 матчей в НХЛ и набрал 699 (300+399) очков.