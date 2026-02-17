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Зибанежад — об обмене Панарина: «Игроки «Рейнджерс» были готовы к его уходу, это бизнес»

Алина Савинова

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад рассказал, как игроки команды отнеслись к обмену нападающего Артемия Панарина в «Лос-Анджелес».

В начале февраля стало известно, что 34-летний россиянин подписал с «Кингз» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

«Это всегда тяжело, когда ты теряешь таких игроков. Мы вроде и были готовы к этому, но это, очевидно, непростое чувство. Это часть бизнеса, к сожалению. Если бы мы выиграли больше игр, то находились на другой позиции. Но нельзя постоянно сожалеть. Нужно смотреть вперед и двигаться вперед. Я очень ценю годы, проведенные с ним, это было хорошо. Я желаю ему удачи», — приводит ТАСС слова Зибанежада.

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. В сезоне-2025/26 он забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» с 50 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 60 очками идет девятым на «Западе».

Источник: ТАСС
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Артемий Панарин
Мика Зибанежад
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