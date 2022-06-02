Крайдер вышел на пятое место в истории «Рейнджерс» по очкам в плей-офф НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер отметился заброшенной шайбой в первом матче 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы» (6:2).

Таким образом, 31-летний американец вышел на пятое место в истории «Нью-Йорка» по очкам в плей-офф НХЛ.

На счету нападающего 51 (33+18) балл в 95 встречах в плей-офф, что является повторением результата бывшего форварда «синерубашечников» Уолта Ткачака (51 очка в 93 матчах).

За историю клуба лишь четверо игроков набрали больше очков в Кубке Стэнли: Брайан Лич (89 очков в 82 матчах), Марк Мессье (80 очков в 70 матчах), Род Жильбер (67 очков в 79 матчах) и Дон Мэлоуни (57 очков в 85 матчах).

По количеству шайб Крайдер занимает второе место в истории «Нью-Йорка» после Жильбера, на счету которого 34 гола.

Второй матч в серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится 4 июня. Встреча также пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Игра начнется в 3.00 по московскому времени.