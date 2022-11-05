Нападающий «Рейнджерс» Кравцов вернулся к тренировкам

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов возобновил тренировки в бесконтактной майке, сообщает журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Игрок получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:3).

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 4 матча и не набрал очков. Перед игрой с «Далласом» форвард восстановился от предыдущей травмы.