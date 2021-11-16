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Нападающий «Рейнджерс» Блэй выбыл до конца сезона. Он был частью сделки по обмену Бучневича

18:05
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Нападающий «Рейнджерс» Сэм Блэй выбыл до конца сезона. Он получил травму связок колена, сообщает журналист Ларри Брукс.

В этом сезоне 25-летний канадец провел 14 матчей и сделал 4 голевые передачи при показателе полезности «+4».

Напомним, что в межсезонье Блэй стал частью сделки, в результате которой нападающий Павел Бучневич перешел из «Рейнджерс» в «Сент-Луис».

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Иван Шитик все материалы автора
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