Нападающий «Рейнджерс» Блэй выбыл до конца сезона. Он был частью сделки по обмену Бучневича

Нападающий «Рейнджерс» Сэм Блэй выбыл до конца сезона. Он получил травму связок колена, сообщает журналист Ларри Брукс.

В этом сезоне 25-летний канадец провел 14 матчей и сделал 4 голевые передачи при показателе полезности «+4».

Напомним, что в межсезонье Блэй стал частью сделки, в результате которой нападающий Павел Бучневич перешел из «Рейнджерс» в «Сент-Луис».