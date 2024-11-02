Панарин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» открыли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

На 4-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин. Для 33-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне.