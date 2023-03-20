Панарин стал вторым россиянином с 80 очками в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился 3 (1+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (7:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард набрал 80 (23+57) очков в этом сезоне лиги и стал вторым россиянином с таким показателем.

Панарин присоединился к нападающему «Тампы» Никите Кучерову, который после гола в ворота «Нью-Джерси» (2:5) набрал 100 (28+72) очков в регулярке.