Панарин — пятый из действующих игроков по скорости достижения 600 очков в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин преодолел отметку в 600 очков в НХЛ.

В матче с «Вегасом» 31-летний россиянин в начале третьего периода сделал голевую передачу, которая стала для него 600-м результативным действием в лиге.

Панарин стал пятым из действующих игроков по скорости достижения 600 очков в НХЛ. Нападающий уступает: Коннору Макдэвиду (421 матч), сидни Кросби (430), Александру Овечкину (464) и Евгению Малкину (490).

Панарин также стал 16-м россиянином в истории НХЛ, которому удалось преодолеть эту отметку.