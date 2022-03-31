Артемий Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин стал второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:4 ОТ) россиянин забил гол и отдал две результативных передачи.

Первой звездой дня стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал голевой пас, а также забил в серии буллитов в игре с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б). Хоккеист стал первым в сезоне, кому удалось достичь отметки в 100 очков. На его счету 37 голов и 63 результативные передачи в 67 матчах.

Третья звезда дня — вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, отразивший все 22 броска по своим воротам в матче с «Сиэтлом» (3:0).