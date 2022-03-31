Артемий Панарин стал второй звездой дня в НХЛ
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой дня в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:4 ОТ) россиянин забил гол и отдал две результативных передачи.
Первой звездой дня стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забросил шайбу и сделал голевой пас, а также забил в серии буллитов в игре с «Лос-Анджелесом» (4:3 Б). Хоккеист стал первым в сезоне, кому удалось достичь отметки в 100 очков. На его счету 37 голов и 63 результативные передачи в 67 матчах.
Третья звезда дня — вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, отразивший все 22 броска по своим воротам в матче с «Сиэтлом» (3:0).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Рейнджерс
|68
|44
|24
|93
|3
|Питтсбург
|68
|40
|28
|90
|4
|Вашингтон
|68
|37
|31
|84
|5
|Коламбус
|67
|32
|35
|69
|6
|Айлендерс
|65
|29
|36
|67
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|67
|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|66
|45
|21
|96
|2
|Тампа-Бэй
|66
|42
|24
|90
|3
|Торонто
|66
|42
|24
|89
|4
|Бостон
|66
|41
|25
|87
|5
|Детройт
|67
|26
|41
|61
|6
|Баффало
|68
|24
|44
|59
|7
|Оттава
|66
|23
|43
|52
|8
|Монреаль
|67
|18
|49
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|47
|20
|100
|2
|Миннесота
|65
|41
|24
|86
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|67
|39
|28
|82
|5
|Даллас
|65
|37
|28
|77
|6
|Виннипег
|68
|33
|35
|76
|7
|Чикаго
|67
|24
|43
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|66
|40
|26
|88
|2
|Лос-Анджелес
|69
|36
|33
|82
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|66
|29
|37
|66
|7
|Анахайм
|68
|27
|41
|65
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
|31.03
|02:00
|
Баффало – Виннипег
|2 : 3 Б
|31.03
|02:30
|
Детройт – Рейнджерс
|4 : 5 ОТ
|31.03
|04:30
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|31.03
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|5 : 2
|31.03
|05:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
|3 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|0 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|66
|93
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|61
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|45
|2.07
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|52
|2.13