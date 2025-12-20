Панарин сделал дубль в матче с «Филадельфией» и обошел Дацюка по количеству голов в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

Для 34-летнего хоккеиста эти голы стали 314-м и 315-м в карьере в 788 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. По данному показателю Панарин обошел Павла Дацюка (314 голов) и единолично располагается на 11-м месте в списке лучших снайперов среди россиян в истории чемпионатов лиги. Десятую строчку занимает Алексей Яшин (337 голов).

Рекордсменом по заброшенным шайбам в чемпионатах НХЛ как среди россиян, так и среди всех игроков в истории является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (911 голов).

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Ранее в НХЛ он также играл за «Чикаго» и «Коламбус».