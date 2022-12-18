Панарин грубо ошибся и подарил гол «Филадельфии»
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 6:3.
Помимо гола и результативной передачи, форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин записал на свой счет грубую ошибку.
Во время атаки «Рейнджерс» россиянин выполнил неточную передачу, которую перехватил Скотт Лотон, после чего реализовал выход один на один.
После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 27 очками — на 15-й строчке.
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|42
|2
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|29
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|13
|34
|5
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|15
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|31
|6
|Нэшвилл
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|И
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|1
|Вегас
|33
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|33
|16
|17
|37
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|13
|35
|4
|Эдмонтон
|32
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|35
|5
|Калгари
|31
|13
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|Ванкувер
|30
|13
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|18.12
|00:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|3 : 4
|18.12
|03:00
|
Вашингтон – Торонто
|5 : 2
|18.12
|03:00
|
Каролина – Даллас
|5 : 4 ОТ
|18.12
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|1 : 5
|18.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|2 : 4
|18.12
|03:00
|
Филадельфия – Рейнджерс
|3 : 6
|18.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|2 : 5
|18.12
|05:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|3 : 1
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Ванкувер – Виннипег
|1 : 5
|18.12
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Вегас – Айлендерс
|2 : 5
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|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
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|18.12
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Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|62
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|32
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|49
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|32
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|31
|25
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|32
|23
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
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