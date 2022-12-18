Панарин грубо ошибся и подарил гол «Филадельфии»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 6:3.

Помимо гола и результативной передачи, форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин записал на свой счет грубую ошибку.

Во время атаки «Рейнджерс» россиянин выполнил неточную передачу, которую перехватил Скотт Лотон, после чего реализовал выход один на один.

После этого матча «Рейнджерс» с 39 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 27 очками — на 15-й строчке.