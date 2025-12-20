Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

34-летний хоккеист забил гол за 36 секунд до окончания первого периода с передачи Мики Зибанежада.

Этот гол стал для Панарина 314-м в карьере в 788 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов в истории лиги среди российских хоккеистов, сравнявшись с Павлом Дацюком (314 голов в 953 играх). Рекордсменом по заброшенным шайбам в чемпионатах НХЛ как среди россиян, так и среди всех игроков в истории является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (911 голов в 1526 матчах).

Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после болезни. 19 декабря он пропустил матч против «Сент-Луиса» (2:1 ОТ).