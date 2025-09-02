Нападающий Прохоров заключил трехлетний контракт новичка с «Айлендерс»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Прохоров подписал контракт новичка с «Айлендерс», сообщает пресс-служба американского клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

18-летний форвард был выбран клубом из Нью-Йорка во втором раунде драфта НХЛ 2025 года под общим 42-м номером.

В сезоне-2024/25 хоккеист в составе петербургского «Динамо» набрал 27 очков (20+7) в 43 матчах регулярного чемпионата МХЛ. Также на его счету 4 шайбы в 8 играх плей-офф.