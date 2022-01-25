Нападающий «Питтсбурга» выбыл на два месяца из-за перелома челюсти

Нападающий «Питтсбурга» Теодорс Блюгерс получил перелом челюсти. На восстановление после операции у него уйдет 6-8 недель, сообщает сайт НХЛ.

Нападающий получил травму в матче регулярного чемпионата с «Виннипегом» (3:2).

В 40 играх этого сезона НХЛ Блюгерс забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.