Пономарев — о выборе своих очков: «В них я снимаю видео из США для моих родителей»

Российский нападающий «Питтсбурга» Василий Пономарев объяснил выбор своих очков.

«Мне они нравятся. Я купил их, потому что мои родители всегда просили меня снять несколько видео — показать, как все выглядит в США. И вот эти очки помогают мне наслаждаться природой, когда я гуляю по улицам Нью-Йорка или Питтсбурга, и в то же время я снимаю видео для моих родителей», — сказал Пономарев в видео, опубликованном пресс-службой «Пингвинз».

Россиянин был обменян в «Питтсбург» из «Каролины» в марте 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел семь матчей за основную команду клуба в НХЛ и 54 игры за фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». В АХЛ он отметился 15 голами и 25 результативными передачами.