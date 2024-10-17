Кросби набрал 1600 очков в НХЛ

«Питтсбург» в середине первого периода реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 12-й минуте игры форвард Брайан Раст забросил шайбу. Ассистировали ему Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Таким образом, 37-летний Кросби достиг отметки в 1600 набранных очков в НХЛ за карьеру. Он забросил 592 шайбы и сделал 1008 голевых передач в 1277 играх. Канадец стал 10-м игроком в истории лиги, достигшим этой отметки.