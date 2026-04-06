Нападающий «Питтсбурга» Ракелль признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Рикард Ракелль признан первой звездой недели в НХЛ, сообщается на сайте организации.

Ракелль отметился голами во всех пяти матчах недели и помог «Пингвинз» одержать четыре победы. На счету шведа 8 (7+1) очков.

Второй звездой стал форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз. В четырех играх он набрал 9 (3+6) очков.

Третьей звездой признан нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас. На его счету 8 (5+3) очков в четырех матчах.