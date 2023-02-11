Малкин занял 50-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1031 игре в лиге. Россиянин стал 51-м игроком по очкам в истории НХЛ. Он разделил 50-ю строчку с Дино Сиссарелли, который набрал 1200 (608+592) очков в 1232 матчах.

На 49-м месте идет Венсан Дамфусс с 1205 (432+773) очков в 1378 играх.