Малкин вышел на чистое 50-е место по очкам в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился дублем в ворота «Нью-Джерси» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

36-летний россиянин набрал 1202 (465+737) очка в 1033 матчах в лиге. Таким образом, Малкин вышел на чисто 50-е месте по очкам в истории НХЛ.

Он обошел Дино Сиссарелли, который набрал 1200 (608+592) очков в 1232 матчах.

На 49-м месте идет Венсан Дамфусс с 1205 (432+773) очков в 1378 играх.