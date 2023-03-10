Малкин установил рекорд «Питтсбурга» по числу штрафных минут

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин установил рекорд клуба по числу штрафных минут.

Россиянин получил малый штраф в первом периоде матча с «Айлендерс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, Малкин получил 1050 минут штрафа в 1045 матчах в лиге. Ранее рекорд принадлежал форварду Кевину Стивенсу — 1048 минут в 522 матчах.

Среди действующий российских игроков НХЛ на втором месте после Малкина идет форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 777 минут в 1335 матчах.