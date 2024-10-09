Нападающий «Питтсбурга» Малкин: «Моя цель — одно-два очка в каждой игре»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своем стремлении набирать очки и побеждать в каждом матче.

38-летнему россиянину осталось забросить две шайбы до 500 голов, сделать две передачи до отметки 800 и набрать четыре балла до показателя очков в 1300 в регулярных матчах НХЛ.

«Прежде всего, мне нужно забить два гола. Я всегда стремлюсь набирать очки и приносить победу команде. Я все еще голоден и хочу побеждать в каждом матче. Моя цель — одно-два очка в каждой игре», — приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).