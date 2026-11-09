Нападающий «Питтсбурга» Малкин — о поражении от «Анахайма»: «Мы должны лучше играть в большинстве»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после поражения от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил проблему команды при игре в неравных составах.

Три шайбы из пяти «Анахайм» забросил, имея численное большинство. В аналогичной ситуации «Питтсбург» забил оба своих гола.

«У нас есть шансы забить, мы играем жестко, и я думаю, что это важный момент — играть в формате 5 на 3, почти полторы минуты. Если мы забьем, возможно, игра изменится. Это тяжелое поражение, нужно просто играть лучше. Игра в большинстве и буллиты — это очень важно.

Мы сражаемся все 60 минут. В последние пять минут мы давим изо всех сил и пытаемся забить. И опять же, мы должны лучше играть в формате 5 на 3, 5 на 4», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Малкин в этой игре отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 16 (6+10) очков в 16 матчах сезона-2026/27.