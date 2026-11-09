Нападающий «Питтсбурга» Малкин — о поражении от «Анахайма»: «Мы должны лучше играть в большинстве»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин после поражения от «Анахайма» (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил проблему команды при игре в неравных составах.
Три шайбы из пяти «Анахайм» забросил, имея численное большинство. В аналогичной ситуации «Питтсбург» забил оба своих гола.
«У нас есть шансы забить, мы играем жестко, и я думаю, что это важный момент — играть в формате 5 на 3, почти полторы минуты. Если мы забьем, возможно, игра изменится. Это тяжелое поражение, нужно просто играть лучше. Игра в большинстве и буллиты — это очень важно.
Мы сражаемся все 60 минут. В последние пять минут мы давим изо всех сил и пытаемся забить. И опять же, мы должны лучше играть в формате 5 на 3, 5 на 4», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
Малкин в этой игре отметился двумя результативными передачами. Теперь на его счету 16 (6+10) очков в 16 матчах сезона-2026/27.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|Рейнджерс
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|10
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|10
|6
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|17
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|Филадельфия
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|5
|15
|15
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|Коламбус
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|7
|9
|14
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|Питтсбург
|18
|6
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|14
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|Бостон
|18
|13
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|Монреаль
|18
|11
|7
|26
|3
|Тампа-Бэй
|17
|11
|6
|24
|4
|Оттава
|19
|11
|8
|24
|5
|Флорида
|19
|10
|9
|22
|6
|Баффало
|17
|8
|9
|19
|7
|Торонто
|20
|8
|12
|18
|8
|Детройт
|19
|7
|12
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|2
|Колорадо
|19
|11
|8
|24
|3
|Нэшвилл
|18
|9
|9
|23
|4
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
|Виннипег
|19
|8
|11
|19
|7
|Сент-Луис
|18
|8
|10
|18
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|19
|13
|6
|29
|2
|Вегас
|19
|12
|7
|26
|3
|Анахайм
|18
|10
|8
|21
|4
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|5
|Калгари
|18
|8
|10
|17
|6
|Сан-Хосе
|20
|8
|12
|17
|7
|Лос-Анджелес
|16
|5
|11
|12
|8
|Ванкувер
|20
|3
|17
|7
|11.11
|03:00
|Оттава – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|11.11
|03:00
|Торонто – Колорадо
|3 : 6
|11.11
|03:00
|Коламбус – Флорида
|1 : 4
|11.11
|03:00
|Монреаль – Миннесота
|1 : 2 ОТ
|11.11
|04:00
|Сент-Луис – Детройт
|3 : 2
|11.11
|04:00
|Виннипег – Нью-Джерси
|4 : 2
|11.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Нэшвилл
|0 : 3