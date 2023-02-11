Малкин набрал 1200-е очков в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний россиянин набрал 1200 (463+737) очков в 1031 игре в лиге.

В этом сезоне на счету Малкина 54 (19+35) очков в 51 матче за «Пингвинз».