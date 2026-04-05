Малкин — о преодолении отметки в 1400 очков в НХЛ: «Потрясающая цифра»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал преодоление отметки в 1400 очков за карьеру в НХЛ.

5 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (9:4) 39-летний россиянин оформил хет-трик и сделал результативную передачу. Теперь на счету Малкина 1403 (532+871) очка в 1266 играх регулярных чемпионатов лиги. Он стал 23-м игроком в истории НХЛ и третьим среди действующих хоккеистов, достигшим отметки в 1400 очков, — после одноклубника Сидни Кросби (1756 очков) и форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (1682).

«Это безусловно потрясающая цифра. Для одной команды это огромное достижение. Я люблю играть здесь. Сейчас у нас отличная команда. Мы выкладывались на полную. Очки важны, два очка для команды важны, потому что мы боремся за плей-офф», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

«Питтсбург» набрал 94 очка за 77 матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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