Малкин: «У «Питтсбурга» отличная команда. Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил форму команды в последних матчах.
«Пингвинз» одержали пять побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Команда обыграла «Чикаго» (7:3), «Каролину» (5:1), дважды «Детройт» (4:3 ОТ; 4:1) и «Коламбус» (5:4 ОТ). 39-летний Малкин пропустил последние 15 матчей из-за травмы верхней части тела.
«Я уже говорил, что у нас отличная команда. У нас собраны хорошие ребята. Было много взлетов и падений, но прямо сейчас последние пару матчей парни играли прекрасно. Когда мы играем правильно, с умом, то можем обыграть любую команду», — приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина.
Также форвард рассказал о настрое команды на борьбу за попадание в плей-офф.
«Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф. Знаем, что осталось еще больше 40 матчей, так что настроены сыграть их все. И да, у нас будет длинная пауза — Олимпиада. А после февраля нас, безусловно, ждет большой вызов, так как в этом году у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф», — добавил он.
В сезоне-2025/26 россиянин набрал 29 (8+21) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» с 49 очками после 41 игры располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
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|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
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|0
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|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
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|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -