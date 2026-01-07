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7 января, 14:08

Малкин: «У «Питтсбурга» отличная команда. Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф»

Алина Савинова

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил форму команды в последних матчах.

«Пингвинз» одержали пять побед подряд в регулярном чемпионате НХЛ. Команда обыграла «Чикаго» (7:3), «Каролину» (5:1), дважды «Детройт» (4:3 ОТ; 4:1) и «Коламбус» (5:4 ОТ). 39-летний Малкин пропустил последние 15 матчей из-за травмы верхней части тела.

«Я уже говорил, что у нас отличная команда. У нас собраны хорошие ребята. Было много взлетов и падений, но прямо сейчас последние пару матчей парни играли прекрасно. Когда мы играем правильно, с умом, то можем обыграть любую команду», — приводит пресс-служба НХЛ слова Малкина.

Также форвард рассказал о настрое команды на борьбу за попадание в плей-офф.

«Мы каждый матч сражаемся за попадание в плей-офф. Знаем, что осталось еще больше 40 матчей, так что настроены сыграть их все. И да, у нас будет длинная пауза — Олимпиада. А после февраля нас, безусловно, ждет большой вызов, так как в этом году у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф», — добавил он.

В сезоне-2025/26 россиянин набрал 29 (8+21) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» с 49 очками после 41 игры располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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