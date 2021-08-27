Нападающий Пелинг продлил контракт с «Монреалем»
18:17
Нападающий Райан Пелинг продлил контракт с «Монреалем» на два года, сообщает сайт клуба.
Хоккеист будет получать 750 тысяч долларов за сезон.
Пелинг был выбран «Каналиенс» на драфте-2017 под общим 25-м номером. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков в 28 матчах.
В НХЛ на счету 22-летнего американца 28 игр и 5 (4+1) результативных баллов.
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