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Нападающий Пелинг продлил контракт с «Монреалем»

18:17
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Нападающий Райан Пелинг продлил контракт с «Монреалем» на два года, сообщает сайт клуба.

Хоккеист будет получать 750 тысяч долларов за сезон.

Пелинг был выбран «Каналиенс» на драфте-2017 под общим 25-м номером. В прошлом сезоне он выступал в АХЛ и набрал 25 (11+14) очков в 28 матчах.

В НХЛ на счету 22-летнего американца 28 игр и 5 (4+1) результативных баллов.

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Иван Шитик все материалы автора

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