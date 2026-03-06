Нападающий Пелинг подписал новый контракт с «Анахаймом»

Нападающий Райан Пелинг подписал четырехлетний контракт с «Анахаймом». Финансовые условия не разглашаются, сообщает пресс-служба НХЛ.

27-летний американец проводит последний сезон своего двухлетнего контракта на 3,8 миллиона долларов США, подписанного с «Филадельфией». Он мог бы стать неограниченно свободным агентом после окончания сезона-2025/26.

Пелинг перешел в «Анахайм» в результате обмена на Тревора Зеграса в июне 2025 года.

В сезоне-2025/26 на счету Пелинга 24 (7+14) очка в 54 матчах. Он лидирует среди нападающих «Дакс» по количеству заблокированных бросков (62) и среднему времени на льду в меньшинстве за игру.

Выбранный «Монреалем» в первом раунде драфта НХЛ 2017 года, Пелинг набрал 119 очков в 337 матчах регулярных чемпионатов за «Канадиенс», «Пингвинз», «Флайерз» и «Дакс».

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