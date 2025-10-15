Нападающий «Оттавы» Ткачак выбыл из-за травмы на месяц
Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак выбыл из-за травмы руки как минимум на месяц, сообщил главный тренер команды Трэвис Грин.
26-летний американец травмировался в начале первого периода матча с «Нэшвиллом» (1:4).
«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы не знаем точно, но это еще четыре недели с лишним», — сказал Грин на пресс-конференции.
По словам главного тренера, хоккеисту могут сделать операцию.
В сезоне-2025/26 Ткачак в 3 матчах отметился 3 результативными передачами.
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|7
|28
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|10
|7
|22
|3
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|4
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|8
|9
|21
|5
|Юта
|18
|10
|8
|21
|6
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|18
|7
|11
|17
|7
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|16
|8
|Чикаго
|18
|4
|14
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|19
|13
|6
|29
|2
|Вегас
|19
|12
|7
|26
|3
|Анахайм
|18
|10
|8
|21
|4
|Сиэтл
|16
|9
|7
|19
|5
|Калгари
|18
|8
|10
|17
|6
|Сан-Хосе
|20
|8
|12
|17
|7
|Лос-Анджелес
|15
|5
|10
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|8
|Ванкувер
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|Оттава – Вашингтон
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|11.11
|03:00
|Торонто – Колорадо
|- : -
|11.11
|03:00
|Коламбус – Флорида
|- : -
|11.11
|03:00
|Монреаль – Миннесота
|- : -
|11.11
|04:00
|Сент-Луис – Детройт
|- : -
|11.11
|04:00
|Виннипег – Нью-Джерси
|- : -
|11.11
|06:00
|Лос-Анджелес – Нэшвилл
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