Нападающий «Оттавы» Ткачак выбыл из-за травмы на месяц

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак выбыл из-за травмы руки как минимум на месяц, сообщил главный тренер команды Трэвис Грин.

26-летний американец травмировался в начале первого периода матча с «Нэшвиллом» (1:4).

«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы не знаем точно, но это еще четыре недели с лишним», — сказал Грин на пресс-конференции.

По словам главного тренера, хоккеисту могут сделать операцию.

В сезоне-2025/26 Ткачак в 3 матчах отметился 3 результативными передачами.