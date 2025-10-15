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Нападающий «Оттавы» Ткачак выбыл из-за травмы на месяц

Павел Лопатко

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак выбыл из-за травмы руки как минимум на месяц, сообщил главный тренер команды Трэвис Грин.

26-летний американец травмировался в начале первого периода матча с «Нэшвиллом» (1:4).

«Он пропустит значительное количество времени. Мы узнаем больше в ближайшие 24 часа. Мы не знаем точно, но это еще четыре недели с лишним», — сказал Грин на пресс-конференции.

По словам главного тренера, хоккеисту могут сделать операцию.

В сезоне-2025/26 Ткачак в 3 матчах отметился 3 результативными передачами.

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НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
Брэди Ткачак
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 18 13 5 26
3 Рейнджерс 19 10 9 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 20 5 15 15
7 Коламбус 15 7 8 14
8 Питтсбург 18 6 12 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 18 9 9 20
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 18 7 11 17
7 Сент-Луис 17 7 10 16
8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 19 13 6 29
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 20 8 12 17
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8 Ванкувер 20 3 17 7
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11.11 03:00 Оттава – Вашингтон - : -
11.11 03:00 Торонто – Колорадо - : -
11.11 03:00 Коламбус – Флорида - : -
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11.11 04:00 Сент-Луис – Детройт - : -
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11.11 06:00 Лос-Анджелес – Нэшвилл - : -
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