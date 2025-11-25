Нападающий «Оттавы» Ткачак восстановился после травмы пальца руки

Главный тренер «Оттавы» Трэвис Грин сообщил, что нападающий и капитан команды Брэди Ткачак чувствует себя отлично и может вернуться в основной состав в ближайшее время.

26-летний канадец повредил палец руки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (1:4) 13 октября. 17 октября ему сделали операцию.

19 ноября впервые с момента травмы нападающий полноценно участвовал в тренировке.

В сезоне-2025/26 Ткачак в 3 матчах набрал 3 (0+3) очка. В сезоне-2024/25 в 72 играх регулярного чемпионата у него было 53 (29+24) очка, в плей-офф — 7 (4+3) очков в 6 матчах.