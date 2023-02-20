Нападающий «Оттавы» Штюцле стал лучшим игроком недели в НХЛ

Нападающий «Оттавы» Тим Штюцле был выбран лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели в НХЛ.

В четырех матчах немецкий форвард забил 4 гола и сделал 6 голевых передач.

Второй звездой стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон. На его счету 9 (3+6) очков в четырех встречах.

Третьей звездой признан форвард «Детройта» Дилан Ларкин, в активе которого 8 (4+4) очков также в четырех матчах.