Нападающий «Оттавы» получил травму в столкновении с вратарем и пропустит Матч звезд НХЛ

Нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон выбыл на продолжительный срок, сообщает The Athletic.

Он получил травму после столкновения с голкипером соперника. Нападающий врезался ногой в борт в результате толчка со стороны вратаря «Баффало» Аарона Делла.

23-летний форвард будет вынужден пропустит Матч звезд НХЛ. Ранее он был включен в состав сборной Атлантического дивизиона