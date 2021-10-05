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Нападающий «Оттавы» получил серьезную травму плеча

19:50
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Нападающий «Оттавы» Колин Уайт получил травму плеча и выбыл на продолжительное время. Главный тренер «Сенаторз» Ди Джей Смит отметил, что пока не может назвать точные сроки восстановления игрока, но подтвердил, что форвард пропустит длительное время, сообщает журналист Кайл Букаускас.

В прошлом сезоне 24-летний Уайт набрал 28 (10+18) очков в 45 встречах при показателе полезности «-6».

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Иван Шитик все материалы автора

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