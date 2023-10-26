Нападающий «Оттавы» Пинто дисквалифицирован на 41 матч за участие в азартных играх

По информации Sportsnet, форвард клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Шейн Пинто дисквалифицирован лигой на 41 матч.

22-летний американец делал ставки на спорт и нарушил правила лиги. При этом в НХЛ не обвинили Пинто в ставках на матчи лиги.

В лиге запрещено делать ставки на спорт, поскольку это считается «бесчестным поведением, наносящим ущерб или направленным против благополучия лиги или хоккея».

В сезоне-2022/23 Пинто провел 82 матча за «Оттаву», забил 20 голов и сделал 15 результативных передач.

В данный момент 22-летний американец является ограниченно свободным агентом.