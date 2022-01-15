Нападающий «Оттавы» Браун выбыл на несколько недель из-за перелома челюсти

Нападающий «Оттавы» Коннор Браун получил травму на разминке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (4:1), сообщает сайт НХЛ. Он выбыл на несколько недель из-за перелома челюсти.

Отметим, что Браун все же принял участие в матче против «Калгари». Он набрал 2 (1+1) очка, завершив игру с показателем полезности «+3».

Всего на его счету в этом сезоне 19 (5+14) результативных баллов в 26 играх.