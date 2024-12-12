Батерсон забил 100 голов в 337 матчах за «Оттаву» — это 10-й результат в истории клуба

Нападающий «Оттавы» Дрейк Батерсон забросил три шайбы в матче с «Анахаймом» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец преодолел отметку в 100 шайб за «Сенаторз», теперь на его счету 102 гола. У форварда ушло на это 337 матчей, что является 10-м результатом в истории клуба.

Лидирует в списке россиянин Алексей Яшин, который преодолел отметку в 100 шайб за «Оттаву» за 253 матча.