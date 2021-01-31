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Нападающий «Нью-Джерси» Палмиери отправлен на карантин из-за протокола лиги о COVID-19

21:16
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Нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери был исключен из заявки команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Такое решение было принято согласно требованию COVID-протокола лиги, сообщает пресс-служба «Дэвилз».

В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей и отметился 3 результативными передачами.

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