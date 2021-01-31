Нападающий «Нью-Джерси» Палмиери отправлен на карантин из-за протокола лиги о COVID-19

Нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери был исключен из заявки команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Такое решение было принято согласно требованию COVID-протокола лиги, сообщает пресс-служба «Дэвилз».

#NEWS: Following protocols, RW Kyle Palmieri will not play today due to a Covid-related absence. pic.twitter.com/3cE03PgyyB — New Jersey Devils (@NJDevils) January 31, 2021

В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей и отметился 3 результативными передачами.