Нападающий «Нью-Джерси» Палмиери отправлен на карантин из-за протокола лиги о COVID-19
21:16
Нападающий «Нью-Джерси» Кайл Палмиери был исключен из заявки команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». Такое решение было принято согласно требованию COVID-протокола лиги, сообщает пресс-служба «Дэвилз».
В нынешнем сезоне форвард провел 8 матчей и отметился 3 результативными передачами.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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